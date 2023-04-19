Skype максимум. Диктатор Путин не приедет на открытие АЭС в Турцию 19 апреля, 13:09 Эрдоган заявил, что Путин может присоединиться к открытию с помощью видеосвязи (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин не посетит открытие АЭС Аккую на южном побережье.

Об этом сообщает TRT Haber.

АЭС Аккую начали строить в Турции в 2018 году. Станцию помогала строить российская компания Росатом. Запуск первого блока состоится 27 апреля.

«Путин примет участие в церемонии в режиме видеоконференции. Первый блок начнет производить электроэнергию. С этой электростанции будет снабжаться 10% электроэнергии нашей страны. Аккую также будет предотвращать импорт природного газа», — заявил Эрдоган.

Видео дня

18 апреля Федеральное министерство экономики Германии предложило Евросоюзу ввести в следующем пакете санкций против РФ ограничения по атомной отрасли России.

«Федеральное правительство высказалось в разговоре с Европейской комиссией в пользу включения гражданского ядерного сектора. Это должно стать частью следующего пакета санкций», - заявили в министерстве.