Германия попросила Евросоюз ввести санкции против атомной энергетики России

17 апреля, 19:39
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Германия предлагает санкции против Росатома и других атомных компаний РФ (Фото:vik8867dn/Twitter)

Германия предлагает санкции против Росатома и других атомных компаний РФ (Фото:vik8867dn/Twitter)

Федеральное министерство экономики Германии предложило Евросоюзу ввести в следующем пакете санкций против РФ ограничения по атомной отрасли России.

Об этом сообщает Reuters.

«Федеральное правительство высказалось в разговоре с Европейской комиссией в пользу включения гражданского ядерного сектора. Это должно стать частью следующего пакета санкций», — заявили в министерстве.

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Правительство Германии считает, что для такого решения потребуется некоторое время, но ограничения должны быть введены в течение переходного периода.

«Важно, однако, чтобы мы начали и не уклонялись от решительных действий и в этой сфере», — заявили в министерстве.

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Ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль призвал ввести санкции против атомной и алмазной индустрии РФ.

СМИ сообщили, что введение санкции против Росатома блокируют, по меньшей мере, три страны Евросоюза — Франция, Венгрия и Болгария.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Евросоюз Германия Ядерная отрасль Санкции против России Росатом

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