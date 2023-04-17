Германия попросила Евросоюз ввести санкции против атомной энергетики России 17 апреля, 19:39 Германия предлагает санкции против Росатома и других атомных компаний РФ (Фото:vik8867dn/Twitter)

Федеральное министерство экономики Германии предложило Евросоюзу ввести в следующем пакете санкций против РФ ограничения по атомной отрасли России.



Об этом сообщает Reuters.

«Федеральное правительство высказалось в разговоре с Европейской комиссией в пользу включения гражданского ядерного сектора. Это должно стать частью следующего пакета санкций», — заявили в министерстве.

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Правительство Германии считает, что для такого решения потребуется некоторое время, но ограничения должны быть введены в течение переходного периода.

«Важно, однако, чтобы мы начали и не уклонялись от решительных действий и в этой сфере», — заявили в министерстве.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль призвал ввести санкции против атомной и алмазной индустрии РФ.

СМИ сообщили, что введение санкции против Росатома блокируют, по меньшей мере, три страны Евросоюза — Франция, Венгрия и Болгария.

