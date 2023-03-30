Эрдоган заявил, что в конце апреля в Турцию может приехать диктатор Путин
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout via REUTERS)
Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявил, что 27 апреля в страну может приехать кремлевский диктатор Владимир Путин.
Об этом сообщает ATV.
Эрдоган отметил, что Путин может приехать на открытие АЭС, которую строил российский Росатом.
"Путин может прилететь в Турцию 27 апреля на церемонию открытия или поучаствовать в церемонии в режиме онлайн", - заявил Эрдоган.
14 мая в Турции одновременно пройдут выборы президента и парламента страны. Турция не ратифицировала Римский устав, потому в стране не могут арестовать Путина.
17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на аресты российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.