Эрдоган заявил, что в конце апреля в Турцию может приехать диктатор Путин 30 марта, 05:19 Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявил, что 27 апреля в страну может приехать кремлевский диктатор Владимир Путин.

Об этом сообщает ATV.

Эрдоган отметил, что Путин может приехать на открытие АЭС, которую строил российский Росатом.

"Путин может прилететь в Турцию 27 апреля на церемонию открытия или поучаствовать в церемонии в режиме онлайн", - заявил Эрдоган.

Видео дня

14 мая в Турции одновременно пройдут выборы президента и парламента страны. Турция не ратифицировала Римский устав, потому в стране не могут арестовать Путина.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге издал ордера на аресты российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Инфографика: NV