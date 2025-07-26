Правительство Шотландии выделило средства на турнир по гольфу во время визита Трампа

26 июля, 20:37
Президент США Дональд Трамп играет в гольф на курорте Trump Turnberry в Тернберри, Шотландия, 26 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Phil Noble)

Президент США Дональд Трамп 25 июля прибыл с четырехдневным визитом в Шотландию, он остановился на своем гольф-курорте Trump Turnberry в Южном Эршире. Об этом в субботу, 26 июля, сообщает BBC.

Как пишет BBC, в течение следующих нескольких дней Трамп должен встретиться с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и первым министром Шотландии Джоном Суинни, а также открыть второе 18-луночное поле для гольфа в своем имении Абердиншире.

Журналисты добавили, что уже возникли вопросы относительно масштабов визита Трампа и последствий для безопасности, а представители полиции выразили обеспокоенность относительно связанных с этим расходов.

На фоне визита Трампа в Эдинбурге и Абердине собрались протестующие, которые разочарованы его политикой, в частности из-за взглядов на изменение климата и его позицией по конфликту между Израилем и Газой.

Визит Трампа совпал с объявлением правительства Шотландии о том, что они выделяют 180 тысяч фунтов стерлингов государственного финансирования на поддержку турнира, который состоится на поле для гольфа Трампа в Абердиншире в августе.

Чемпионат Nexo 2025 года в рамках DP World Tour состоится на поле для гольфа Trump International Golf Links с 7 по 10 августа.

Редактор: Кристина Пицуряк

Теги:   США Белый дом Шотландия Дональд Трамп гольф

