Гольф, Трамп и наказание Путина. Как это работает по версии Линдси Грэма — BBC Украина

В Сенате США с 7 июля планируют рассмотреть законопроект, который предусматривает санкции против России, заявил конгрессмен Линдси Грэм. По словам американского политика, ему удалось убедить на это решение Дональда Трампа во время игры в гольф, пишет Виктория Приседская для BBC Украина.

У неділю в ефірі американського телеканалу впливовий республіканець Ліндсі Грем розповів, що у Сенаті будуть готові розглянути законопроєкт про нові санкції проти Росії із 7 липня, коли сенатори повернуться з червневих канікул.

«Ми просунемо законопроєкт, це дозволено зробити в перший же день після липневої перерви в роботі Сенату», — сказав Грем.

Трамп — завзятий гравець у гольф і протягом багатьох років часто грав із Гремом.

На питання ведучого, чи переконав він президента США Дональда Трампа у необхідності ухвалити законопроєкт, щоб запровадити жорсткі нові санкції проти Росії, сенатор відповів: «Тут великий прорив».

За його словами, у суботу президент США Дональд Трамп під час гри в гольф особисто повідомив йому, що «настав час просувати законопроєкт».

«Якщо ви купуєте товари з Росії і не допомагаєте Україні, на ваші поставки в США буде накладено мито 500%. Індія та Китай купують 70% російської нафти. Президент зможе ввести мита щодо Китаю, Індії та інших країн», — заявив Грем, коментуючи санкції, що містяться в законопроєкті.

Водночас Грем наголосив, що ініційований ним законопроєкт не тягне за собою обовʼязкових санкцій проти Росії — остаточне рішення про це має ухвалити президент США.

Раніше Ліндсі Грем, його колега-демократ Річард Блументаль і ще 80 співавторів подали законопроєкт, який передбачатиме додаткові економічні санкції проти Росії за відмову від перемир’я, зокрема запровадження 500% мита на товари, що імпортуються з країн, які купують російську нафту.

Грем пояснив, що метою запровадження санкцій проти Росії є змусити російського лідера Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Проєкт має підтримку і в Палаті представників, але після його ініціювання навесні жодних кроків із його ухвалення не зробили.

Раніше Трамп говорив, що «невдоволений тим, що робить Путін», і «абсолютно точно» розглядає посилення санкцій проти Росії.

Але в середині червня президент США заявив, що Вашингтон не запроваджує нових санкцій проти Москви в надії на досягнення мирної угоди між Україною і Росією.

6 червня газета The Wall Street Journal писала, що адміністрація Трампа намагається змусити сенатора-республіканця Ліндсі Грема значно пом’якшити законопроєкт про санкції проти Росії.

Сам сенатор відомий своєю прихильністю до України і непоганими відносинами з Трампом.

Переконливість гольфу

Політичні заяви після гри в гольф із Дональдом Трампом уже лунали раніше. Американський президент любить грати в гольф і, схоже, саме під час цієї гри він готовий прислухатися до думки свого партнера по грі.

Наприкінці березня Трамп в інтерв'ю телекомпанії NBC несподівано змінив свою позицію щодо Путіна, заявивши, що розлючений на російського лідера і готовий накласти на Росію санкції, якщо угода про припинення вогню не запрацює.

Дональд Трамп і президент Фінляндії Александр Стубб / Фото: ALEXANDER STUBB/X

Категорична заява пролунала невдовзі після того, як президент Фінляндії Александр Стубб провів майже сім годин у маєтку Дональда Трампа у Флориді, де вони разом пообідали і пограли в гольф.

Тоді ЗМІ звернули увагу на силу гольф-дипломатії.

А експосол України в США Валерій Чалий звернув увагу на переваги спортивної гри замість зустрічі в кабінеті.

«Кількагодинна гра в одній команді з Трампом у гольф і дружній обід після неї дали можливість проговорити в деталях стільки питань, яких сторони не змогли б торкнутися і в трьох офіційних зустрічах в Овальному кабінеті», — написав Чалий у своєму фейсбуці.

На ефективність цієї тактики у перемовинах із Трампом звертає увагу й журналіст Віталій Портников.

«На щастя, багато людей уміють грати в гольф, Віткофф уміє, і Грем уміє, а також президент Фінляндії Александр Стубб», — нагадує Портников в інтервʼю Марку Фейгіну.

«Ви розумієте, що таке гра в гольф? Це не хокей. Ти довго ходиш по полю, говориш, шукаєш м’яч…», — розповідав Портников після зустрічі Трампа з президентом Фінляндії. На його думку, не надто поспішна гра дозволяє обговорити багато питань.

Водночас Портников зауважує, що Трамп — це людина, яка піддається на лестощі, але якою не вдасться маніпулювати.

«Йому подобається, коли йому лестять, як у старих казках по королів, але це не зможе вплинути на його позицію. Тому Путін марно сподівається, що якщо він буде грубо лестити Трампу, він зможе вплинути на його політичну позицію», — зазначив Портников.

Він пояснює, що закон про 500% мита мало що змінить у санкціях проти Росії, але він дасть Трампу інструмент тиску на Москву.

Цікаво, що саме під час гри в гольф Грем переконав Дональда Трампа у ще одному ключовому рішенні — завдати удару по ядерних обʼєктах Ірану.

Як пише Wall Street Journal, Грем постійно нагадував Трампу, що удар по Ірану допоможе виправити помилки, яких припустилася попередня адміністрація США, коли вивела війська з Афганістану.

Трамп - завзятий гравець в гольф, на фото - з сином Еріком Трампом / Фото: Getty Images

Утім, щоби переконати президента, Грем також використав і термінологію гольфу.

Приблизно за тиждень до атаки на іранські бази Грем сказав Трампу, що якщо той завдасть удару, щоб він «використовував на одну ключку більше, ніж потрібно», цитує його WSJ.

Грем переконаний, що Іран, на відміну від Росії чи Північної Кореї, фактично використає ядерну зброю для превентивного нападу на США.

«Я сказав президенту Трампу ось що: з усіх речей, які можуть статися і призвести до катастрофи для світу, це отримання Іраном ядерної зброї», — сказав Грем в інтервʼю WSJ.

«Я думаю, я його переконав», — заявив сенатор.