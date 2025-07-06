В США истребитель F-16 перехватил самолет у гольф-клуба Трампа

6 июля, 07:28
Истребители F-16 в небе над Бельгией, 4 июля (Фото: REUTERS/Yves Herman)

В субботу, 5 июля, истребитель F-16 ВВС США перехватил легкомоторный самолет, который нарушил воздушное пространство над гольф-клубом президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел около 14:39 по местному времени в Бедминстере, штат Нью-Джерси. Этот случай стал уже пятым за день несанкционированным вторжением в закрытое воздушное пространство.

В Североамериканском командовании воздушно-космической обороны подтвердили, что в небо был поднят F-16.

Как сообщается, самолет выполнил так называемый маневр «лоб в лоб», чтобы привлечь внимание пилота гражданского судна, после чего нарушитель был выведен за пределы ограниченной зоны.

В Белом доме пока не прокомментировали инцидент. В последние недели было зафиксировано несколько подобных нарушений. Военные призывают пилотов легкомоторной авиации тщательно проверять все уведомления перед вылетом в этом районе.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   США F-16 Дональд Трамп Истребитель

