Помощь Украине и новые санкции. Что еще предлагают в Конгрессе США 4 марта, 11:25 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

Сенатор-демократ Роберт Менендез обратился с письмом к министру финансов Джанет Йеллен и госсекретарю Энтони Блинкену с рядом новых шагов по усилению санкционного давления на Москву и Минск

Законодавець запропонував позбавити громадян Росії можливості робити депозити в американських банках і купувати американські цінні папери у великих обсягах. Він також закликав адміністрацію Байдена ввести додаткові санкції щодо фізичних та юридичних осіб в Білорусі, причетних до війни в Україні, і «створити міжнародну робочу групу з координації санкцій для забезпечення постійної згуртованості та єдності між союзниками та партнерами США».

«Оскільки кричущий напад Путіна на Україну триває, наша реакція також має бути триваючою. Я закликаю вас продовжувати не залишати каменя на камені, аби гарантувати, що Путін заплатить високу, довготривалу ціну за цей жахливий напад на народ України», — йдеться у листі.

У середу, 2 березня, конгресвумен-демократка, яка представляє Огайо, Марсі Каптур звернулася до адміністрації Байдена з проханням активувати спільну державну програму партнерства Міністерства оборони США та Національної гвардії для ефективного надання гуманітарної допомоги Україні.

«У той час як українські військові мужньо захищають свою Батьківщину, український народ потребує їжі, одягу та медикаментів, які швидко вичерпуються. Міністерство оборони та підрозділи Національної гвардії - через програму державного партнерства — мають досвід та можливості безпечно та швидко транспортувати ці ресурси до Європи», — йдеться у заяві, поширеній прес-службою представниці Конгресу США.

В ній пояснюється, що понад 20 американських штатів, включно із Огайо, мають партнерські відносини в Європі і могли б мобілізувати та направити в Україну необхідні ресурси.

Наразі програма партнерства між штатами включає 85 партнерств з 93 країнами по всьому світу. Ця програма була створена в 1991 році спочатку як спільна контактна група в Балтійському регіоні з солдатами та льотчиками резерву, а пізніше об'єднала окремі американські штати з трьома Балтійськими країнами, пояснюється на веб-сайті Національної гвардії США.

Позбавити громадян Росії можливості робити депозити в американських банках

«Через SPP Національна гвардія проводить військову взаємодію між військовими для підтримки цілей оборонної безпеки, але також використовує стосунки та можливості всього суспільства для сприяння більш широким міжвідомчим і супутнім взаємодіям, що охоплюють військову, урядову, економічну та соціальну сфери», — пояснюється в описі.

Того ж дня, 2 березня, сенатори-республіканці Марко Рубіо та Чак Греслі внесли законопроект про припинення збагачення російських олігархів і їх союзників у промисловості за кордоном, абревіатура повної назви якого складається в слова HEROIAM SLAVA.

Законопроект передбачає запровадження жорстких санкцій проти всіх російських державних підприємств, позбавивши такі компанії як «Роснефть», «Газпром», «Росатом», «Аерофлот» і RT доступу до американського капіталу.

«Путін активно підживлює російську військову машину за рахунок коштів, які генерують московські державні корпорації», — цитує слова сенатора Рубіо прес-реліз його офісу.

«Жодне російське державне підприємство не повинно мати доступу до американського капіталу, поки кровожерливий диктатор веде вторгнення проти України».

«Оскільки Путін продовжує бомбити Україну без розбору та вбивати невинних мирних жителів, США повинні зробити всі можливі кроки для того, щоб Росія була повністю відрізана від американського капіталу», — наводяться у документі слова сенатора Греслі.

«Російські державні нафтогазові компанії фінансують військову машину Путіна. Наш законопроект гарантуватиме, що американські компанії не беруть у цьому жодної участі».

На початку тижня, 28 лютого, сенатори від обох партії, Менендес, Дурбін і Портман, звернулися із листом до президента Байдена, закликаючи адміністрацію надати українцям, що перебувають у США, тимчасово захищений статус (TPS).

«Як відомо, TPS може бути надано громадянам іншої країни, які зараз проживають у Сполучених Штатах, якщо повернення до їхньої країни становило б серйозну загрозу їхній особистій безпеці через триваючий збройний конфлікт, тимчасові наслідки екологічної катастрофи, або інші надзвичайні та тимчасові умови», — йдеться у прес-релізі, який Голос Америки отримав від офісу сенатора Боба Менендеса. Всього цей лист підписало 39 сенаторів від обох партії.

У разі, якщо цей статус буде прийнято, ті громадяни України, які зараз у США, зможуть залишитися на території Сполучених Штатів після закінчення дії їхніх віз чи дозволу на працю — до того часу поки діятимемо статус TPS.

«Лише обмежена кількість осіб, які перебувають у Сполучених Штатах, матимуть право на TPS, включаючи студентів, тих, хто приїхав у справах бізнесу та туристів, жоден з яких наразі не може безпечно повернутися в Україну», — йдеться у листі сенаторів до президента США Джозефа Байдена.

Законодавці наголошують, що за останніми даними Державного департаменту (за 2020 рік), українцям було видано 29 510 неімміграційних віз і подальше перебування громадян України, в яких закінчилася віза чи дозвіл на працю, матимемо мінімальний вплив на США.

«Примушувати українців повертатися в Україну в розпал війни було б невідповідно американським цінностям та нашим інтересам національної безпеки. Як нація, ми повинні зробити свій внесок, щоб захистити безпеку українців у Сполучених Штатах, визначивши Україну для TPS», — написали сенатори.

Наразі цей статус діє щодо Венесуели, Сальвадору, Гондурасу, Гаїті, Непалу, Сирії, Нікарагуа, Ємену, Судану, Сомалі, Південного Судану та Бірми, повідомляється на сайті Служби Громадянства та Імміграції США.

Голос Америки звернувся до Білого дому із проханням прокоментувати можливість надання цього статусу Україні.

Текст публікується з дозволу авторки. Вперше надруковано на Голосі Америки

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