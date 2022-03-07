Великобритания хочет немедленно исключить Россию из Интерпола

7 марта, 02:30
Цей матеріал також доступний українською
Глава МВД Великобритании Прити Пател (Фото:Courtesy Uk Parliament/Jessica Taylor/Handout via REUTERS)

Глава МВД Великобритании Прити Пател (Фото:Courtesy Uk Parliament/Jessica Taylor/Handout via REUTERS)

Глава МВД Великобритании Прити Пател призвала Интерпол немедленно исключить Россию из-за начала войны против Украины.

«Вместе с коллегами из США, Канады, Австралии и Новой Зеландии я сегодня написала письмо с просьбой в штаб-квартиру Интерпола и его исполнительный комитет принять на этой неделе решение о немедленном приостановлении доступа России к его системе», — заявила министр.

https://twitter.com/pritipatel/status/1500585313625948161

6 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал другие государства присоединиться к плану из шести пунктов реагирования на вторжение России в Украину.

Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Великобритания Интерпол Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ