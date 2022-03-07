Великобритания хочет немедленно исключить Россию из Интерпола 7 марта, 02:30 Цей матеріал також доступний українською Глава МВД Великобритании Прити Пател (Фото:Courtesy Uk Parliament/Jessica Taylor/Handout via REUTERS)

Глава МВД Великобритании Прити Пател призвала Интерпол немедленно исключить Россию из-за начала войны против Украины.



«Вместе с коллегами из США, Канады, Австралии и Новой Зеландии я сегодня написала письмо с просьбой в штаб-квартиру Интерпола и его исполнительный комитет принять на этой неделе решение о немедленном приостановлении доступа России к его системе», — заявила министр.

6 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал другие государства присоединиться к плану из шести пунктов реагирования на вторжение России в Украину.

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