Великобритания усилит поддержку Украины зимой — Уоллес 9 ноября, 21:56 Бен Уоллес (Фото:England.Tristan Fewings/Pool via REUTERS)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его страна усилит поддержку Украины зимой.



Об этом сообщает Reuters.

«Приближается зима, и это важный вызов для обеих сторон. Мы полны решимости предоставить украинским солдатам самые лучшие базовые навыки, потому что мы уже знаем, что российские военные этого не делают», — заявил министр.

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По его словам, успехи ВСУ являются причиной, почему очень важно сейчас продолжить поставлять Украине оборудование и поддержку.



«Украина все еще одерживает победы на востоке страны, и медленно, но уверенно приближается к Херсону на юге. Это тяжелая борьба», – сказал Уоллес.

Великобритания поддерживает Украины с начала полномасштабного вторжения России, оказывая военную и финансовую помощь. На территории страны прошли обучение уже около 6000 украинских военнослужащих.

Бывший премьер-министр страны Борис Джонсон неоднократно посещал Киев и встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.



Дипломаты уже готовят визит в Украину нынешнего британского лидера.

