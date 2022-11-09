«Впечатлен навыками». Столтенберг увидел обучение украинских военных в Британии 9 ноября, 18:25 Йенс Столтенберг посетил военную базу в Британии, где обучают защитников Украины (Фото:REUTERS/Chris Radburn)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду, 9 ноября, заявил, что впечатлен навыками защитников Украины, которые проходят обучение в Великобритании.

После посещения военной базы Lydd Army Camp, где проходят подготовку украинские военные, Столтенберг поблагодарил Великобританию, Канаду, Литву и другие страны, которые организовывают обучение. Он также отметил ведущую роль Британии в поддержке Украины.



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"…Я впечатлен тем, что увидел. Я видел навыки и самоотверженность украинских солдат, которые проходят обучение здесь. То, как многому они учатся, как многого они могут достичь всего за несколько недель, вдохновляет, и я уверен, что это будет иметь большое значение на фронте в Украине", — сказал генсек НАТО.

В сентябре в Генштабе ВСУ сообщали, что около 5000 украинских военнослужащих уже прошли подготовку в Великобритании для эффективной борьбы с российской агрессией на территории Украины. Обучать украинских защитников помогают инструкторы из Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, Украины и самой Британии.

В ходе визита в Киев в июне тогдашний британский премьер-министр Борис Джонсон объявил об отдельной тренировочной программе для украинских военнослужащих, в рамках которой каждые 120 дней будут обучаться до 10 тысяч солдат.