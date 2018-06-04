Великобритания будет расследовать происхождение подозрительного имущества иностранцев. Что известно об отмывании денег на территории Королевства

Закон Ордер на богатство неясного происхождения 2018 года упростил процедуру привлечения к ответственности чиновников за приобретение элитной недвижимости на так называемые грязные деньги в Великобритании

Власти Великобритании проводят расследование в отношении 120-140 иностранцев, богатство которых вызывает подозрение. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Владельцы "имущества неясного происхождения", которые попали под подозрение, избираются без учета гражданства подозреваемых.

"Мы сосредоточены на борьбе с коррумпированными элитами и их незаконным богатством. Мы не выбираем цель на основе гражданства", - сказал директор отдела по экономическим и киберпреступлениям Великобритании Дональд Тун.

Обеспокоенность действиями России

Он отверг предположение, что толчком к расследованию стали новые американские санкции против россиян, введенные в апреле этого года, под которые попали в том числе бизнесмены Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг. В то же время источники издания сообщают, что значительная часть подозреваемых являются российскими гражданами или связаны с Россией.

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История с отравлением Скрипалей в британском Солсбери спровоцировала серьезные обсуждения относительно действий России на территории других государств, прежде всего на территории Великобритании, отметил директор и глава украинского представительства Украино-Британского Сити Клуба Василий Мирошниченко.

Каждые 4 из 10 элитных квартир или домов в британской столице могут быть приобретены за коррупционные деньги

Политический истеблишмент также отреагировал на присутствие российского капитала в Лондоне, добавил он.

"Город еще называют Лондонград, через него проходят огромные средства олигархов со всего мира, в частности, из России. Не считая довольно агрессивную политику России, скажем, убийства на территории иностранных государств. Они спровоцировали новые обсуждения. В то же время Великобритания выигрывает на присутствии этого капитала, но страдает независимость. В то время присутствует вопрос морали, реакции на агрессивные действия Кремля", - сказал Мирошниченко.

По предварительно обнародованным Тhe Times данным, ежегодно в Великобритании отмывают около 90 млрд нелегальных доходов. Великобритания получила право направлять запросы о непонятном происхождения доходов.

Британский закон о борьбе с криминальными деньгами

Закон Ордер на состояние неясного происхождения вступил в силу в Великобритании еще 1 января. Он упростил процедуру привлечения к ответственности чиновников за приобретение элитной недвижимости за так называемые грязные деньги на ее территории.

Британские правоохранители получили возможность начинать расследование в случае подозрения, что активы, стоимостью от 50 тыс. фунтов стерлингов были приобретены политически значимыми лицами, а средства взяты из непонятных источников через подставных лиц на деньги из оффшорных компаний за наличные неизвестного происхождения.

Фактически, это презумпция невиновности недвижимости, банковских счетов или иного имущества, которое вызывает подозрение. Если объяснить, что состояние было заработано честным путем, не удастся, это имущество будет конфисковано.

По данным Тhe Times, ежегодно в Великобритании отмывают около 90 млрд нелегальных доходов

Перечень фамилий иностранцев, в отношении которых Великобритания проводит расследование, пока нет. Однако можно ожидать и появления в нем украинских граждан, которые держат средства и недвижимость в этой стране, отметил исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин. Его коллеги из Transparency International UK были среди инициаторов принятия закона, который позволил заняться проверкой происхождения доходов.

В Британии точно есть имущество бывшего руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова и ряда других украинских чиновников, напомнил он. Активы, к которым у правоохранительных органов Великобритании возникнут вопросы, по словам Юрчишина, попадут в бюджет страны.

Сотрудники британской разведки рассматривают также законность выдачи богатым россиянам инвесторских виз. Этот шаг был сделан после того, как власти отказались продолжить инвесторскую визу Роману Абрамовичу.

Национальное агентство по борьбе с преступностью попросило объяснить происхождение капитала российского олигарха Романа Абрамовича. Он не предоставил объяснений, а вместо визы получил гражданство Израиля, которое дает право безвизового въезда и пребывания в Великобритании.

Значительная часть подозреваемых являются российскими гражданами или связана с Россией

Сейчас, как рассказал Юрчишин, по поводу подозрения относительно происхождения денег Абрамовича происходит процедура проверки, по факту которой его средства могут быть заморожены. В распоряжении Transparency International UK есть информация о подозрительных сделках по покупке лондонской недвижимости на сумму более 4 млрд фунтов стерлингов.

Каждые 4 из 10 элитных квартир или домов в британской столице могут быть приобретены за коррупционные деньги, выведенные из других стран, считают в организации.

В Великобритании владельцами элитного жилья, среди прочих, называют украинских бизнесменов Дмитрия Фирташа, Рината Ахметова, Виктора Пинчука, Геннадия Боголюбова и Игоря Коломойского.