03 июня 2018, воскресенье

Британия расследует источники доходов состоятельных россиян

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Полина Дерипаска и Роман Абрамович
Фото / The Sunday Times

Полина Дерипаска и Роман Абрамович

Британское национальное агентство по борьбе с преступностью ведет расследование об источниках доходов 120-140 состоятельных людей. Многие из них связаны с Россией.

Об этом сообщает The Times.

"Нападение в Солсбери ускорило нашу работу по выявлению незаконных доходов коррумпированных элит. Поэтому увеличился и объем работы, которую мы проводим в отношении коррумпированных публичных лиц из России", - заявил источник издания в британском правительстве.

По словам директора отдела по экономическим и киберпреступлениям Дональда Туна, его команда проверяет от 120 до 140 человек.

"Наша цель заключается в борьбе с коррумпированными элитами и их незаконным богатством. Мы не проводим проверки на основании гражданства", - сказал Дональд Тун.

С января в Британии действует закон, который позволяет заморозить активы размером от 50 тысяч фунтов, если владелец не может объяснить их происхождение.

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