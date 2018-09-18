18 сентября 2018, вторник

В Walmart после жалобы прекратили продажу одежды с символикой СССР

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Из сайта Walmart убрали футболки с СССР
Фото: vesti.lv

Из сайта Walmart убрали футболки с СССР

Крупнейший американский ритейлер Walmart прекратил продажу футболок с символикой СССР после жалобы евродепутатов из Латвии, Литвы и Эстонии

Об этом сообщила депутат Европейского парламента от Латвии Инесе Вайдере, передает Delfi.

"По-настоящему приятно, что руководство одной из самых крупных сетей розничной торговли в США было столь этично и толерантно, отозвав из продажи соответствующие продукты с символами Советского Союза", - заявила она.

Группа депутатов, представляющих в Европарламенте Латвию, Литву и Эстонию, ранее призвали крупнейшую розничную сеть в США Walmart прекратить продажу футболок с символикой "тоталитарного режима, который убил миллионы человек".

Напомним, что немецкая компания Adidas выпустила серию спортивной одежды с изображением государственного герба СССР и надписью USSR в преддверии Чемпионата мира по футболу в России. После обращения Украины производитель снял с продажи "советскую" спортивную форму.

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В странах Балтии, а также в Украине запрещено публичное использование советской символики.

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