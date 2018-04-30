В Уэльсе автомобиль трижды протаранил толпу, есть пострадавшие

По подозрению в этом преступлении был задержан 18-летний местный житель

В воскресенье, 29 апреля, в центре британского города Ньюпорт (Уэльс) водитель легкового автомобиля три раза наехал на толпу людей, в результате пострадали четыре человека, сообщила местная полиция в Twitter.

Update: Following the incident this morning on Cambrian Rd, Newport involving a car & 4 pedestrians, an 18 yr old man from Newport has been arrested on suspicion of causing injury by dangerous driving. Investigations are ongoing - thanks everyone for your comments and shares. pic.twitter.com/5xhrelIRCQ — Gwent Police (@gwentpolice) 29 апреля 2018 г.

Как сообщает The Guardian, раненых доставили в больницу, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

По словам очевидцев, водитель автомобиля Ford C-Max совершил наезд на пешехода возле ночного клуба. После этого прохожие попытались остановить автомобиль, но тот повысил скорость и, совершая резкие маневры, сбил еще троих человек.

Newport hit and run incident: Everything we know so far https://t.co/JuQjOO8boJ pic.twitter.com/g8Z32wUEaO — WalesOnline (@WalesOnline) 29 апреля 2018 г.

Shocking Newport hit and run video shows car repeatedly driving into group of people outside nightclub https://t.co/iO9lllmocf pic.twitter.com/cqeIbBxvuK — WalesOnline (@WalesOnline) 29 апреля 2018 г.

Позже автомобиль обнаружили горящим в нескольких кварталах от места происшествия.

18-летний подозреваемый задержан. Правоохранители не связывают происшествие с терроризмом.

Напомним, 23 апреля в крупнейшем городе Канады Торонто на перекрестке улиц Йонге и Финч Авеню белый фургон совершил наезд на толпу пешеходов, после чего скрылся с места происшествия. Вскоре полиция задержала водителя.

В результате трагедии погибли десять человек, пострадали еще 15, из которых пять человек находятся в критическом состоянии, еще двое в тяжелом.