В Уэльсе автомобиль трижды протаранил толпу, есть пострадавшие

В воскресенье, 29 апреля, в центре британского города Ньюпорт (Уэльс) водитель легкового автомобиля три раза наехал на толпу людей, в результате пострадали четыре человека, сообщила местная полиция в Twitter.

Update: Following the incident this morning on Cambrian Rd, Newport involving a car & 4 pedestrians, an 18 yr old man from Newport has been arrested on suspicion of causing injury by dangerous driving. Investigations are ongoing - thanks everyone for your comments and shares. pic.twitter.com/5xhrelIRCQ