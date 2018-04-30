В Уэльсе автомобиль трижды протаранил толпу, есть пострадавшие

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По подозрению в этом преступлении был задержан 18-летний местный житель
Фото: www.walesonline.co.uk

По подозрению в этом преступлении был задержан 18-летний местный житель

В воскресенье, 29 апреля, в центре британского города Ньюпорт (Уэльс) водитель легкового автомобиля три раза наехал на толпу людей, в результате пострадали четыре человека, сообщила местная полиция в Twitter.

Как сообщает The Guardian, раненых доставили в больницу, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

По словам очевидцев, водитель автомобиля Ford C-Max совершил наезд на пешехода возле ночного клуба. После этого прохожие попытались остановить автомобиль, но тот повысил скорость и, совершая резкие маневры, сбил еще троих человек. 

Позже автомобиль обнаружили горящим в нескольких кварталах от места происшествия.

18-летний подозреваемый задержан. Правоохранители не связывают происшествие с терроризмом.

Напомним, 23 апреля в крупнейшем городе Канады Торонто на перекрестке улиц Йонге и Финч Авеню белый фургон совершил наезд на толпу пешеходов, после чего скрылся с места происшествия. Вскоре полиция задержала водителя. 

В результате трагедии погибли десять человек, пострадали еще 15, из которых пять человек находятся в критическом состоянии, еще двое в тяжелом.

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