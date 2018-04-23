В Торонто задержали водителя, наехавшего на толпу пешеходов

Канадская полиция задержала водителя белого фургона, который совершил наезд на толпу пешеходов в Торонто.

Как сообщает CBC News, полицейские остановили фургон спустя некоторое время после инцидента. На данный момент подозреваемый находится под стражей.

О личности и мотивах водителя ничего не сообщается. Также неизвестно, были ли его действия намеренными или случайными.

По предварительной информации, фургон выехал на тротуар, сбил пешеходов, а затем скрылся.

Один из очевидцев рассказал CP24, что видел, как фургон поворачивал за угол на улице Йонг. По его словам, автомобиль был "полностью разбит".

"Он врезался во все. Он разрушил скамейку. Если бы кто-то был на улице, на тротуаре врезались бы в них", - сказал очевидец, добавив, что на дороге остались характерные следы от шин.

"Не похоже, чтобы его волновало то, куда он едет или что делает", - добавил он.

Witness describes scene where van hit crowd in Toronto https://t.co/p9tqlIm2h9 pic.twitter.com/0uBAcvKjkv — Fox News (@FoxNews) 23 апреля 2018 г.

Напомним, что 23 апреля в Торонто водитель на белом фургоне совершил наезд на пешеходов в районе улицы Йонг и Финч-авеню и скрылся с места происшествия. В результате инцидента пострадали от восьми до десяти человек.