Наезд на пешеходов в Торонто: число погибших увеличилось до 10

Число жертв наезда микроавтобуса на пешеходов в Торонто увеличилось до 10 человек, пострадали 15, передает NBS со ссылкой на официальные данные.

UPDATE: Officials report 10 people were killed and 15 people injured by van https://t.co/lF10J2q4c5 — NBC News (@NBCNews) 24 апреля 2018 г.

Ранее сообщалось о 9 погибших и 16 пострадавших.

Напомним, 23 апреля в Торонто водитель на белом фургоне совершил наезд на пешеходов в районе улицы Йонг и Финч-авеню и скрылся с места происшествия.

Позже полиция задержала водителя. Им оказался 25-летний Алек Минасян (Alek Minassian), студент колледжа Сенека. Ранее он не состоял на учете в полиции. Мотивы его действий пока не известны.