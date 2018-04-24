Наезд на пешеходов в Торонто: число погибших увеличилось до 10

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Следствие рассматривает террористическую атаку как основную версию

Следствие рассматривает террористическую атаку как основную версию

Число жертв наезда микроавтобуса на пешеходов в Торонто увеличилось до 10 человек, пострадали 15, передает NBS со ссылкой на официальные данные.

Ранее сообщалось о 9 погибших и 16 пострадавших.

Напомним, 23 апреля в Торонто водитель на белом фургоне совершил наезд на пешеходов в районе улицы Йонг и Финч-авеню и скрылся с места происшествия. 

Позже полиция задержала водителя. Им оказался 25-летний Алек Минасян (Alek Minassian), студент колледжа Сенека. Ранее он не состоял на учете в полиции. Мотивы его действий пока не известны.

 

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