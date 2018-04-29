В столице Армении возобновились акции протеста

С 12:00 на улицы вышли студенты, которые движутся от одного вуза к другому, призывая сторонников народного движения присоединяться к акциям

В столице Армении Ереване с 12:00 воскресенья, 29 апреля, возобновились мирные акции протеста.

Об этом сообщает лидер оппозиции Никол Пашинян накануне на митинге в Ванадзоре, передают Новости-Армения.

Он добавил, что все массовые акции, которые были приостановлены в армянской столице на два дня, в воскресенье должны восстановиться с удвоенной силой.

Пашинян призвал блокировать все улицы в городе, а также подъезды в Ереван.

С 12:00 на улицы вышли студенты, которые движутся от одного вуза к другому, призывая сторонников народного движения присоединяться к акциям. Студенчество шествием идет от Ереванского государственного университета в сторону расположенных в центре города вузов, в том числе, Ереванского государственного медицинского университета, Ереванского государственного политехнического университета, Армянского аграрного университета, Ереванского государственного лингвистического университета. Конечный пункт маршрута - площадь Республики.

Пашинян сообщил также, что в 16:00 все подходы в Ереван должны быть разблокированы, чтобы жители районов смогли попасть в город на митинг, который состоится на площади Республики в 19:00.

Сам он намерен в 17:00 начать шествие от площади Франции в центре Еревана, которое также завершится на площади Республики.

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Напомним, политический кризис в Армении обострился после назначения бывшего президента страны Сержа Саргсяна премьер-министром на фоне изменения формы правления на парламентскую республику. Это возмутило граждан, которые расценили премьерство Саргсяна как узурпацию власти.

После 11 дней акций протеста Серж Саргсян объявил о своей отставке. Временно исполняющим обязанности премьера был назначен Карен Карапетян, соратник Саргсяна из правящей Республиканской партии Армении.