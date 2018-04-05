В Стокгольме мужчина устроил пожар в посольстве Португалии и скрылся

В центре столицы Швеции Стокгольме мужчина устроил поджог в здании, где находятся посольства Португалии, Туниса, Аргентины и Бельгии, в результате 14 человек получили незначительные травмы.

Как сообщает The Local, инцидент произошел в среду днем, 4 апреля. Мужчина после случившегося скрылся с места происшествия, одна позже был задержан полицией. Его личность и мотивы не раскрываются.

Министр иностранных дел Португалии Аугусту Сантуш Силва сообщил, что пожар в здании, по всей вероятности, был "изолированным актом", который начал "возмущенный" гость посольства Португалии, и никак не связан с терроризмом.

По словам министра, мужчина около 50 лет пришел в посольство и начал бессвязно говорить по-испански и по-английски, по-видимому, ссылаясь на возможные проблемы торговли людьми в Португалии.

"Он потребовал поговорить с лицом, ответственным за консульский отдел посольства. Но до начала разговора, устроил пожар и убежал", - сказал Сантуш Силва.

Напомним, что 19 марта в консульстве Мали в Барселоне (Испания) малиец взял в заложники женщину, но после переговоров освободил ее и сдался полиции.