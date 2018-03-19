Иностранец взял в заложники женщину в консульстве Мали в Барселоне

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Инцидент в консульстве Мали исчерпан
Фото: Mossos via Twitter

Инцидент в консульстве Мали исчерпан

В понедельник, 19 марта, в консульстве Мали в Барселоне (Испания) малиец взял в заложники женщину, но после переговоров освободил ее и сдался полиции.

Как сообщили в местной полиции, на месте происшествия работала группа переговорщиков. Гражданин Мали удерживал женщину с 15 часов. В 20:32 по местному времени сообщили об ее освобождении.

Потерпевшая находится "в целости и сохранности". "Мужчина, который ее удерживал, задержан", - отметили в полиции.

 

По данным El Pais, гражданин Мали хотел вынудить сотрудников дипмиссии исправить его "административный статус".

Напомним, что 9 марта в городе Янтвилл, штат Калифорния, вооруженный мужчина взял в заложники по меньшей мере трех человек.

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