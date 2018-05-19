В США взорвался завод, 20 пострадавших

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Взрыв на заводе в штате Техас

Взрыв на заводе в штате Техас

В американском городе Пасадена, недалеко от Хьюстона, штат Техас, произошел взрыв на заводе. Завод Kuraray America специализируется на производстве химволокна и смолы.

Об этом сообщает американский телеканал ABC13.

По версии пожарников, возгорание была вызвано поломкой клапана.

В результате происшествия 22 человека получили ранения, начиная от травм колена до ожогов. Пострадавших доставили в больницу.

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