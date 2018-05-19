В Афганистане произошел взрыв на стадионе: погибли 8 человек, почти полсотни пострадали

Среди погибших - организатор турнира по крикету и заместитель мэра города

В Джелалабаде (Афганистан) на стадионе во время матча по крикету произошел взрыв, погибли как минимум восемь человек.

Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на губернатора провинции Нангархар Аттааулаха Хогйани.

Серия взрывов на стадионе в Джелалабаде произошла во время матча по крикету. В результате инцидента погибли восемь человек, еще 45 получили ранения. Среди погибших - организатор турнира по крикету и заместитель мэра города Мехтарлам.

По словам местных властей, матч между местными командами был приурочен к священному для мусульман месяцу Рамадан.

Террористическая организация Талибан уже выступила с заявлением о непричастности к теракту.

Ранее сообщалось, что при взрыве в мечети в Афганистане погибли 13 человек.