В Голосеевском районе Киева на складских помещениях произошел взрыв

В Киеве на складах по улице Новопироговской в Голосеевском районе произошел взрыв.

Как рассказали в пресс-службе столичного ведомства, пострадали шесть охранников. Они госпитализированы в больницу с травмами разной степени тяжести. Один из них находится без сознания.

По предварительным данным, неизвестные лица подошли к забору складов, которые находились под охраной, после чего бросили на территорию два взрывных устройства.

Правоохранители на месте инцидента изъяли фрагменты взрывного устройства, их направят на экспертизу.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) УК Украины.

Полиция разыскивает подозреваемых, причастных к взрыву.