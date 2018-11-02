В США впервые за пять лет провели казнь на электрическом стуле

В американском городе Нэшвилль, штат Теннесси, впервые с 2013 года казнили осужденного при помощи электрического стула.
Эдмунд Загорски сам попросил суд заменить смертельную инъекцию на электрический стул, так как считает такой способ более быстрым и безболезненным, передает телеканал WSMV.
Казнь на электрическом стуле в штате Теннесси была отменена в 1960 году.
Подсудимый Эдмунд Загорски был приговорен к смертной казни за убийство двух человек во время сделки по продаже наркотиков.
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