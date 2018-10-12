В штате Вашингтон отменили смертную казнь

Верховный суд штата Вашингтон отменил смертную казнь на территории штата из-за несоответствия Конституции, передает The Washington Post.

Решение об отмене этого наказания было принято единогласным решением. Смертную казнь признали неконституционной и "расово предвзятой".

Как отмечается в сообщении, в 2014 году губернатор штата Джей Инсле наложил мораторий на данный вид наказания. Теперь Верховный суд окончательно отменил это наказание и постановил его заменить на пожизненное заключение.

Издание отмечает, что в настоящее время в тюрьмах штата находится восемь человек, которые приговорены к смертной казни.

Штат Вашингтон стал двадцатым, на территории которого запретили смертную казнь, однако ее продолжают использовать еще в 30 американских штатах. Согласно восьмой поправке Конституции, смертную казнь можно применять только против виновных в убийстве с отягчающими обстоятельствами, которые являются совершеннолетними.

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