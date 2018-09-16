В США в зоне урагана Флоренс пять человек поймали на мародерстве

В штате Северная Каролина, куда ураган Флоренс принес огромное количество дождя и сильные порывы ветра и где, как сообщает The Guardian, уже погибли 11 человек, городская полиция задержала пять человек во время ограбления магазина и написала об этом в Twitter.

Согласно сообщению, в городе Уилмингтон пятеро человек проникли со взломом в магазин Dollar General. Злоумышленники были задержаны полицией на месте ограбления.

EXCLUSIVE VIDEO: @WilmingtonPD has alerted for some looting happening in #Wilmington including at this Family Dollar Store at 13th & Greenfield Sts. We just passed by and shot some video pic.twitter.com/N9CtN7RVtv — Marta Dhanis (@MartaDhanis) 15 сентября 2018 г.

Про ограбление полиции сообщили журналисты Fox News, проезжавшие мимо магазина.

Из-за участившихся случаев мародерства в отдельных районах города власти Уилмингтона установили комендантский час с 17 вечера до 6 утра. Во всем городе он действует с 22 до 6.

Ураган Флоренс вышел на побережье Северной Каролины 14 сентября. Ураганный ветер привел к повреждениям домов, повалил деревья и оборвал линии электропередач.