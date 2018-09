В США в зоне урагана Флоренс пять человек поймали на мародерстве

В штате Северная Каролина, куда ураган Флоренс принес огромное количество дождя и сильные порывы ветра и где, как сообщает The Guardian, уже погибли 11 человек, городская полиция задержала пять человек во время ограбления магазина и написала об этом в Twitter.

Согласно сообщению, в городе Уилмингтон пятеро человек проникли со взломом в магазин Dollar General. Злоумышленники были задержаны полицией на месте ограбления.

EXCLUSIVE VIDEO: @WilmingtonPD has alerted for some looting happening in #Wilmington including at this Family Dollar Store at 13th & Greenfield Sts. We just passed by and shot some video pic.twitter.com/N9CtN7RVtv