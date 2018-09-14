14 сентября 2018, пятница

Ураган Флоренс обрушился на Северную Каролину: первыми жертвами стали мать с ребенком

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На дом упало дерево

На дом упало дерево

Первыми жертвами урагана Флоренс, обрушившегося на побережье американского штата Северная Каролина, стали два человека.

В местной полиции сообщили, что в городе Уилмингтон в результате падения дерева на дом погибли мать и младенец. Отец получил травмы и был госпитализирован для оказания медицинской помощи.

В пятницу, 14 сентября, ураган Флоренс вышел на побережье Северной Каролины, что привело к выпадению огромного количества дождя и сильным порывам ветра. Ураганный ветер привел к повреждениям домов, повалил деревья и оборвал линии электропередач. В Северной и Южной Каролине были обесточены более чем 620 тысяч домовладений.

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