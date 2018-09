Ураган Флоренс обрушился на Северную Каролину: первыми жертвами стали мать с ребенком

Первыми жертвами урагана Флоренс, обрушившегося на побережье американского штата Северная Каролина, стали два человека.

В местной полиции сообщили, что в городе Уилмингтон в результате падения дерева на дом погибли мать и младенец. Отец получил травмы и был госпитализирован для оказания медицинской помощи.

WPD can confirm the first two fatalities of Hurricane #Florence in Wilmington. A mother and infant were killed when a tree fell on their house. The father was transported to NHRMC with injuries. https://t.co/FC5PAhuxig