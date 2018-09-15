15 сентября 2018, суббота

Ураган Флоренс в США: число жертв возросло до четырех

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В штатах Южная и Северная Каролина зафиксировано почти 742 тыс. отключений электроэнергии

В штатах Южная и Северная Каролина зафиксировано почти 742 тыс. отключений электроэнергии

По меньшей мере четыре человека погибли в результате обрушившегося на США урагана Флоренс, сообщает The New York Times.

По данным издания, погибшие были найдены в городе Хампстед и в округе Ленуар.

Как отмечается, женщина умерла от сердечного приступа: врачи не смогли вовремя приехать к ней, так как бригаду задержали упавшие на дорогу деревья. Мужчина погиб от удара током, когда попытался подключить электрогенератор после отключения электричества в доме.

Ранее представители полиции города Уилмингтон сообщили о гибели двух людей. В результате падения дерева на дом погибли мать и младенец. Отец получил травмы и был госпитализирован для оказания медицинской помощи.

В пятницу, 14 сентября, ураган Флоренс вышел на побережье Северной Каролины, что привело к выпадению огромного количества дождя и сильным порывам ветра. Ураганный ветер привел к повреждениям домов, повалил деревья и оборвал линии электропередач. 

Как передает телеканал ABC, в штатах Южная и Северная Каролина зафиксировано почти 742 тыс. отключений электроэнергии.

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