В США произошла массовая стрельба на встрече выпускников: есть раненые, стрелка разыскивают

В американском штате Теннесси в городе Чаттануга неизвестный мужчина открыл огонь по присутствующим на встрече выпускников (Фото: True Crime Updates/X)

В субботу, 12 июля, в Чаттануге, штат Теннесси, США, во время встречи выпускников произошла массовая стрельба , в результате чего четыре человека получили ранения.

Об этом сообщает The New York Post.

Отмечается, что власти Чаттануги еще не обнародовали описание подозреваемого, но заверили людей, что угрозы для общества не существует.

Согласно сообщениям, четверо пострадавших от стрельбы были доставлены в местную больницу для лечения травм, их жизни ничего не угрожает.

«Все просто хорошо проводили время, а потом, внезапно, выстрелы начали раздаваться отовсюду. Маленькие дети, младенцы и другие люди лежали на земле. Это было плохо, очень плохо», — рассказывают очевидцы.

Стрельба произошла примерно в 15:00 по местному времени.

