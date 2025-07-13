На этой неделе Министерство юстиции США уволило более 20 сотрудников, которые занимались расследованиями по делам, касающимся президента Дональда Трампа и его соратников. Об этом сообщает CBS News , ссылаясь на источники.

Речь идет о прокурорах, помощниках юристов и других специалистах, которые расследовали дела о возможном незаконном хранении секретных документов Трампом, а также его возможной причастности к попыткам отменить результаты президентских выборов 2020 года.

Всего со своих должностей уволили по меньшей мере 35 человек, которые работали с прокурором Джеком Смитом. Еще около 15 работников могут быть уволены в ближайшее время, пишет CBS News.

Среди тех, кого уже отстранили, — трое ключевых прокуроров, которые занимались делом о штурме Капитолия 6 января 2021 года, а также сотрудница ФБР Патти Гартман, которая отвечала за связи с общественностью в рамках этого расследования.

В комментарии CBS Гартман отметила, что это может быть только начало, и в будущем увольнения могут продолжиться.

«Правил больше не существует. Раньше была граница, было четкое разделение между Белым домом и Министерством юстиции, потому что одна сторона не должна вмешиваться в работу другой. Эта граница окончательно исчезла», — сказала она.

12 января спецпрокурор по делам Трампа Джек Смит подал в отставку. Смит, который ранее занимался расследованием военных преступлений, был ответственным за два из четырех уголовных дел, касающихся Дональда Трампа после его ухода с поста президента в 2021 году.

Дела против Трампа — что известно

в 2023 году окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг выдвинул Дональду Трампу уголовные обвинения в фальсификации документации по выплате 130 тысяч долларов в 2016 году звезде порнофильмов Сторми Дэниелс за молчание о возможном романе.

31 мая 2024 года суд присяжных признал Трампа виновным по всем обвинениям. 10 января 2025 года президенту США вынесли приговор в виде «безусловного освобождения».

Трамп стал первым президентом в истории США, которому после пребывания в должности выдвинули обвинения по уголовному делу.

Он является также фигурантом дел о срыве выборов в штате Джорджия, хранении секретных документов в его резиденции Мар-а-Лаго и штурме Капитолия.

24 августа 2023 года Трамп стал первым президентом в истории США, у которого есть магшот — официальное «фото под арестом».