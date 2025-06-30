Устроил засаду. В США снайпер застрелил двух пожарных во время тушения лесного пожара

30 июня, 07:51
Полиция предполагает, что преступники могли устроить поджог, чтобы заманить спасателей на место происшествия (Фото: REUTERS/Young Kwak)

В американском штате Айдахо двух пожарных застрелили во время тушения лесного пожара. Полиция открыла ответный огонь и позже рядом с местом стрельбы было найдено тело мужчины с оружием.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

По данным полиции, стрелок устроил засаду недалеко от города Кер-д'Ален. Правоохранители рассказали, что нападавший использовал мощные спортивные винтовки, чтобы быстро стрелять по спасателям.

Полиция предполагает, что преступники могли устроить поджог, чтобы заманить спасателей на место происшествия. Сначала количество причастных к нападению на пожарных было неизвестно.

Правоохранители, прибывшие на место происшествия, открыли ответный огонь. К операции привлекли агентов ФБР для оказания тактической и оперативной поддержки полиции.

«Технические группы ФБР и тактические средства сейчас находятся на месте происшествия и оказывают поддержку», — написал заместитель директора ФБР Дэн Бонгино на X.

Офис шерифа округа Кутенов сообщил, что после длительной перестрелки на горе Кенфилд был найден труп мужчины, рядом с которым лежало огнестрельное оружие.

Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм была проинформирована о стрельбе в Айдахо.

