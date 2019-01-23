В США арестовали медбрата, который изнасиловал пациентку в коме 23 января, 18:09 2927 Цей матеріал також доступний українською Tom Tingle/The Republic Насильник работал медбратом в центре Hacienda Tom Tingle/The Republic

Полиция американского города Феникса, штат Аризона, арестовала подозреваемого в изнасиловании пациентки медицинского центра Hacienda, которая находится в вегетативном состоянии.

Как сообщает The Arizona Republic, в рамках расследования задержали 36-летнего медбрата Натана Сазерленда. Он был младшим медицинским работником, в обязанности которого входил уход за жертвой.

"С того момента, как только мы впервые узнали о преступлении, мы практически без перерыва работали семь дней в неделю, чтобы раскрыть это дело", - заявил начальник полиции Феникса Джери Уильямс.

В полиции объяснили, что личность преступника удалось определить по ДНК ребенка, который родился у недееспособной пациентки. Результаты анализа показали, что образец ДНК, взятый у Сазерленда, соответствует ДНК ребенку.

В полиции Феникса добавили, что они проверяют факты возможного изнасилования других пациентов клиники.

Подозреваемого поместили в тюрьму округа Марикопа. Ему предъявили обвинения в изнасиловании и жестоком обращении с слабозащищенной.

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Напомним, что 29 декабря 2018 года в больнице Hacienda у женщины, которая 14 лет находится в вегетативном состоянии, родился здоровый мальчик. В подростковом возрасте женщина едва не утонула, после этого она находится в бессознательном состоянии, но продолжает самостоятельно дышать.

В медучреждении заявили, что не знали о беременности пациентки, пока у нее не начались роды.