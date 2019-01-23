В США арестовали медбрата, который изнасиловал пациентку в коме
Полиция американского города Феникса, штат
Аризона, арестовала подозреваемого в изнасиловании пациентки медицинского
центра Hacienda, которая находится в вегетативном состоянии.
Как сообщает The Arizona Republic, в рамках
расследования задержали 36-летнего медбрата Натана Сазерленда. Он был младшим
медицинским работником, в обязанности которого входил уход за жертвой.
"С того момента, как только мы впервые
узнали о преступлении, мы практически без перерыва работали семь дней в неделю,
чтобы раскрыть это дело", - заявил начальник полиции Феникса Джери Уильямс.
В полиции объяснили, что личность преступника
удалось определить по ДНК ребенка, который родился у недееспособной пациентки.
Результаты анализа показали, что образец ДНК, взятый у Сазерленда,
соответствует ДНК ребенку.
В полиции Феникса добавили, что они проверяют
факты возможного изнасилования других пациентов клиники.
Подозреваемого поместили в тюрьму округа
Марикопа. Ему предъявили обвинения в изнасиловании и жестоком обращении с слабозащищенной.
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Напомним, что 29 декабря 2018 года в больнице
Hacienda у женщины, которая 14 лет находится в вегетативном состоянии, родился здоровый мальчик. В подростковом возрасте женщина едва не утонула, после этого она
находится в бессознательном состоянии, но продолжает самостоятельно дышать.
В медучреждении заявили, что не знали о
беременности пациентки, пока у нее не начались роды.