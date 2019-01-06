В США полиция расследует дело о рождении ребенка женщиной в вегетативном состоянии Сегодня, 09:20 1167 Цей матеріал також доступний українською Это было изнасилование (Иллюстративное фото) Фото: flickr

В больнице Hacienda, штат Аризона, у женщины, которая примерно 10 лет находится в вегетативном состоянии, родился здоровый мальчик.

Об этом сообщает Аzfamily.

Полиция Феникса расследует возможное сексуальное насилие в медучреждении.

"Никто из сотрудников не знал, что она была беременна, пока не родила", - заявили в больнице.

Женщина находится в таком состоянии, что даже не может говорить и двигаться, поэтому и сообщить она ничего не могла.

Доктор Грег Марчанд сказал, что самая большая разница между женщиной, рожающей в вегетативном состоянии, и здоровой женщиной состоит в том, что она не могла помочь вытолкнуть ребенка, и это чудо, что серьезных осложнений не было.

Следователи из нескольких агентств почти ничего не говорят об этом случае, но известен факт, что прошлой весной или летом кто-то изнасиловал женщину, которая находилась в постоянном вегетативном состоянии, и она забеременела.

Неизвестно, есть ли у женщины семья или опекун, чтобы защищать ее. Но уже несколько компаний отозвались и заявили о готовности помочь.

Пресс-секретарь Аризонской коалиции по искоренению сексуального и домашнего насилия Таша Менакер заявила: "Мы надеемся, что будет проведено тщательное расследование, которое определит человека, который сделал это".

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