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В соборе Нотр-Дам проведут первую после пожара мессу

Сегодня, 17:19
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В соборе Нотр-Дам проведут первую после пожара мессу - фото

Philippe Lopez/Pool via REUTERS

15 апреля в соборе Нотр-Дам вспыхнул пожар

В соборе Нотр-Дам в Париже проведут первую мессу после пожара, уничтожившего знаменитый шпиль французской достопримечательности.

Мессу с участием небольшого количества прихожан будет проводить архиепископ Парижа Мишель Апетит вечером в субботу, 15 июня, передает AFP.

Вечерняя служба состоится в «боковой часовне с ограниченным количеством посетителей по очевидным соображениям безопасности». Ожидается участие всего 20 человек.

В епархии заявили, что мероприятие будет транслироваться в прямом эфире одного из французских телеканалов, чтобы в нем могли участвовать католики со всей Франции.

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Напомним, 15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора. Конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения, уцелели ценные реликвии, которые хранятся в соборе.

В рамках кампании по сбору средств на восстановление собора во Франции пообещали выделить миллиард евро.

Президент Франции Эммануэль Макрон поставил амбициозную цель — за пять лет восстановить Нотр-Дам.

Теги:   собор Нотр-Дам Собор Парижской Богоматери Париж

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