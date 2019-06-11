В соборе Нотр-Дам проведут первую после пожара мессу Сегодня, 17:19 Цей матеріал також доступний українською Philippe Lopez/Pool via REUTERS 15 апреля в соборе Нотр-Дам вспыхнул пожар Philippe Lopez/Pool via REUTERS

В соборе Нотр-Дам в Париже проведут первую мессу после пожара, уничтожившего знаменитый шпиль французской достопримечательности.

Мессу с участием небольшого количества прихожан будет проводить архиепископ Парижа Мишель Апетит вечером в субботу, 15 июня, передает AFP.

Вечерняя служба состоится в «боковой часовне с ограниченным количеством посетителей по очевидным соображениям безопасности». Ожидается участие всего 20 человек.

В епархии заявили, что мероприятие будет транслироваться в прямом эфире одного из французских телеканалов, чтобы в нем могли участвовать католики со всей Франции.

Напомним, 15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора. Конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения, уцелели ценные реликвии, которые хранятся в соборе.

В рамках кампании по сбору средств на восстановление собора во Франции пообещали выделить миллиард евро.

Президент Франции Эммануэль Макрон поставил амбициозную цель — за пять лет восстановить Нотр-Дам.