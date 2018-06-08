В Сингапуре задержали двойника Ким Чен Ына

В Сингапуре сотрудники миграционной службы задержали австралийского комика, который является двойником лидера КНДР Ким Чен Ына.

Как рассказал сам мужчина, его задержали в аэропорту и расспрашивали о его политических взглядах, сообщает Reuters.

Говард X, который отказывается называть свое настоящее имя, заявил, что его задержали на два часа, а его допрос длился 30 минут.

"Они спросили меня, какие мои политические взгляды и был ли я связан с протестами в других странах", - сказал он, добавив, что ему приказали держаться подальше от острова Сентоса, где должен состояться саммит США-КНДР.

Комик добавил, что не планировал никаких акций, но хотел бы показать политическую сатиру вместе с двойником президента США Дональда Трампа.

Саммит США-КНДР 12 июня в Сингапуре станет первой в истории встречей между лидером Северной Кореи и действующим президентом США.

Местом проведения сингапурского саммита между Трампом и Ким Чен Ыном будет отель Capella на острове Сентоса.