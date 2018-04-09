В Самаре тушат сильный пожар рядом с ТРЦ

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Пожар в Самаре

Пожар в Самаре

В центре российского города Самара пожарные тушат сильный пожар в здании рядом с развлекательным центром Звезда сообщает Интерфакс.

Крыша здания объята огнем, вокруг сильное задымление. Двухэтажное здание, в котором вспыхнул пожар, находится на реконструкции. Также в нем расположен музей рок-н-ролла.

Предположительно, загорелись строительные леса. Площадь пожара - около 200 квадратных метров.

"Предположительно, пострадавших нет. Пожар может угрожать развлекательному центру", - сказали в пресс-службе МЧС области.

Напомним, при пожаре в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово 25 марта, по официальным данным, погибли 64 человека.

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