Что осталось: опубликовано первое видео, снятое внутри ТЦ в Кемерово после ликвидации пожара

Огонь уничтожил в здании практически все

В Сети появилось первое видео, снятое внутри торгового центра Зимняя вишня в Кемерово после ликвидации масштабного пожара, забравшего жизни десятков людей, в том числе, детей.

На обнародованных кадрах можно увидеть, что огонь уничтожил в здании практически все, кроме металлических конструкций.

Кроме того, в некоторых местах видно частичное обрушение кровли.

Ранее сообщалось, что в центре российского города Кемерово начался стихийный митинг.

Напомним, пожар в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове начался днем 25 марта. В результате происшествия погибли 64 человека.

Официальной информации о причинах пожара до сих пор нет. Основные версии: поджог, неисправность проводки или неосторожное обращение с огнем.