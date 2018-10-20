В РПЦ назвали Вселенского патриарха раскольником

Председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) считает Константинопольского патриарха Варфоломея раскольником.

Иларион заявил, что приняв решение об автокефалии Украинской православной церкви (УПЦ) Варфоломей "присоединился к раскольникам", передает РИА Новости.

"Так действуют церковные каноны. Соответственно, для нас сейчас Константинопольский патриарх является раскольником", - заявил Иларион.

Он отметил, что Варфоломей не имел права отменять документы, "принятые 300 лет назад".

Ранее во время встречи с Папой Римским Франциском Илариан обсудил "неканонические действия Константинопольского патриархата" по вопросу предоставления автокефалии УПЦ.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

15 октября Синод РПЦ принял решение отказаться от евхаристического общения с Константинополем из-за подготовки Фанаром автокефалии Украинской православной церкви. Теперь за молитву в "запретных" храмах Константинопольского патриархата священнослужителей Русской православной церкви ждет наказание, а верующие будут обязаны покаяться в этом грехе на исповеди.

Кроме того, глава РПЦ Кирилл заявил, что Константинопольский патриархат, признав каноничность УПЦ КП и УАПЦ, впал в раскол.