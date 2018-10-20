20 октября 2018, суббота

РПЦ пожаловалась Папе Римскому на "неканонические действия Константинополя"

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Папа Римским Франциск и митрополит РПЦ Иларион
Фото: пресс-служба Ватикана

Папа Римским Франциск и митрополит РПЦ Иларион

Председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион во время встречи с Папой Римским Франциском обсудил "неканонические действия Константинопольского патриархата" по вопросу предоставления автокефалии УПЦ. Об этом сообщает служба коммуникации отдела внешних церковных связей РПЦ.

Встреча представителя РПЦ и Папы Римского произошла в пятницу, 19 октября, в Апостольском дворце в Ватикане.

Отмечается, что особое внимание в ходе встречи было уделено "церковной ситуации" в Украине.

"Митрополит Иларион ознакомил Папу Франциска с решениями, принятыми Священным Синодом РПЦ 15 октября в Минске в связи с неканоническими действиями Константинопольского патриархата. Владыка изложил позицию Московского Патриархата по данному вопросу и передал Папе текст заявления, принятого на заседании Священного Синода в Минске", – говорится в сообщении.

Представитель ОВЦС также отметил, что в связи с действиями Константинопольского патриархата РПЦ вынуждена приостановить участие в работе смешанной международной комиссии по богословскому диалогу между римско-католической и православной церковью.

Однако, по словам митрополита Илариона, двусторонние отношения между Московским патриархатом и Римско-католической церковью будут и дальше развиваться.

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11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

15 октября Синод РПЦ принял решение отказаться от евхаристического общения с Константинополем из-за подготовки Фанаром автокефалии Украинской православной церкви. Теперь за молитву в "запретных" храмах Константинопольского патриархата священнослужителей Русской православной церкви ждет наказание, а верующие будут обязаны покаяться в этом грехе на исповеди.

Кроме того, глава РПЦ Кирилл заявил, что Константинопольский патриархат, признав каноничность УПЦ КП и УАПЦ, впал в раскол.

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