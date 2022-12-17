В российском Белгороде Дед Мороз приехал на новогоднюю елку на БТР — видео 17 декабря, 20:36 Белгородский Дед Мороз на БТР (Фото:Скриншот с телеграмм-канала Мир Белогорья)

В российском городе Белгород Дед Мороз приехал на праздничные мероприятия на БТР.



Об этом сообщает российский Telegram-канал Мир Белогорья.

Как сказал персонаж, в лесу «у него застряли сани». А «на лужайке он увидел бойцов, и те спасли его и выделили ему БТР».



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Ранее в Белгородской области продлили запрет на запуск петард и фейерверков до 21 декабря.

Также в регионе отменили муниципальные и областные закупки элементов новогоднего украшения населенных пунктов — будут использовать старые. Сами празднования упразднять не планируют.

