Наведалась «бавовна». В оккупированном Крыму, Белгороде и Курске ночью раздались взрывы — местные телеграм-каналы 17 декабря, 09:17 Ночью в Крыму, Белгороде и Курске раздались взрывы (Фото:Reuters)

В ночь на 17 декабря во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. «Бавовна» наведалась и на территорию РФ: там ночью взрывы слышали в Белгороде и Курске.

Около 00:20 в местных телеграм-каналах появились сообщения о взрывах во временно оккупированном Симферополе.

Пропагандистские каналы писали о якобы «диверсии», в результате которой могли быть повреждены бензовозы и военная техника врага. Впрочем, эта информация нуждается в подтверждении.

Видео дня

Несколько позже в телеграм-каналах появилась информация о взрывах и в Бахчисарае, но более подробной информации не приводится.

Практически сразу появились сообщения о взрывах в Белгородской области РФ. Местные паблики распространяют видео, на котором слышен громкий звук взрыва. Взрывы в области раздались как раз тогда, когда на востоке и юге Украины объявили воздушную тревогу.

Фото: Местные российские телеграмм-каналы

Позже появились сообщения о том, что обломок боеприпаса упал на автомобиль. Около 1:50 в Белгородской области были слышны повторные взрывы.

Фото: Местные российские телеграмм-каналы

Фото: Местные российские телеграмм-каналы

Около двух ночи «бавовна» наведалась и в город Курск в России. Что именно там произошло — пока неизвестно. В сети появилось видео со звуком взрыва, который, как утверждается, слышали в Курске.

Фото: Местные российские телеграмм-каналы

Официально российские власти не комментировали эти взрывы.