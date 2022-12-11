В приграничных с Украиной областях РФ запретили запуск фейерверков на новогодние праздники 11 декабря, 13:40 В Курской и Белгородской областях запретили продажу и запуск фейерверков (Фото:christy1/pixabay)

В Курской области, граничащей с Украиной, почти на два месяца запретили запуск фейерверков, чтобы не пугать жителей региона, в Белгородской области запрет был введен до 21 декабря.

Об этом сообщает губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram и российское пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на губернатора Белгородской области РФ Вячеслава Гладкова.

Видео дня

«Приняли решение запретить в Курской области продажу и запуск фейерверков с 12 декабря и до конца января. Это связано с необходимостью обеспечить безопасность и спокойствие курян», — написал Старовойт.

Губернатор напомнил, что в регионе сохраняется «желтый уровень» террористической опасности, и якобы все силы власти «направлены на то, чтобы не допустить совершения террористических актов на территории области».

В Белгородской области запрет на запуск петард и фейерверков продлили пока до 21 декабря.

Также в регионе отменили муниципальные и областные закупки элементов новогоднего украшения населенных пунктов — будут использовать старые. Сами празднования, по словам Гладкова, упразднять не планируют.

Ранее сообщалось, что Кремль предоставил регионам и госкомпаниям РФ «рекомендации» по проведению новогодних мероприятий. Россиянам советуют «проявить сдержанность в расходах» и вспоминать о «героизме» захватчиков в Украине.