В РФ за один день скончались два депутата госдумы 23 апреля, 22:01 Госдума РФ (Фото:Russian State Duma/Handout via REUTERS)

В России за один день умерли сразу два депутата госдумы РФ — оба представителя пропутинской партии Единая Россия.

Об этом сообщает пропагандистское ТАСС.

Первоначально стало известно о смерти в возрасте 56 лет Джашарбека Узденова от Карачаево-Черкесии. Он по болезни отсутствовал на голосовании по признанию так называемых террористических «ЛНР» и «ДНР».

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Впоследствии появилось сообщение о смерти депутата российской Госдумы Николая Борцова из Липецкой области. Ему было 77 лет. Этот политик отдал свой голос за признание террористов и был приговорен заочно в Украине к лишению свободы на 15 лет.

21 марта суд приговорил 20 депутатов госдумы страны-агрессора России, голосовавших за «признание» террористических организаций «Л/ДНР», к 15 годам заключения.