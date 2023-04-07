Готовят замену Путину? В госдуме РФ заявили о разработке нейросети, которая воссоздаст личность Жириновского — видео 7 апреля, 11:16 В ЛДПР ожидают, что кибержириновский будет отвечать на вопросы, давать оценки и делать прогнозы (Фото:NV)

После успеха ChatGPT в РФ решили разработать собственную нейросеть, которая должна воссоздать личность бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского, умершего в апреле 2022 года.

Об этом во время выступления в госдуме заявил новый глава партии Леонид Слуцкий.

По его словам, некая «талантливая молодежь», которая идет «вслед за Жириновским», при помощи «искусственного интеллекта» создаст «политический алгоритм», способный давать оценки, делать прогнозы и генерировать ответы на вопросы так, как это делал при жизни скандальный кремлевский шут.

Видео дня

«Будут оцифрованы все его научные труды, выступления, письма, комментарии… К разработке будут привлечены ведущие отечественные специалисты. Нейросеть получит доступ к информации о происходящем в мире — о том, что и предвидел Владимир Вольфович. Мы убеждены, что сформулированные алгоритмом „Жириновский“ оценки и прогнозы послужат успешному развитию будущего России. И всего мира», — добавил Слуцкий у себя в Telegram-канале, заявив, что «смерть бессильна» перед «величием» Жириновского.