В России начали мобилизовывать не только заключенных, но и наркозависимых — Центр нацсопротивления 18 января, 16:20 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В России начали мобилизировать не только заключенных, но и наркозависимых, сообщили в Центре национального сопротивления.

По информации Центра, таким образом российские военкомы выполняют показатели по мобилизации, в частности в Северной Осетии. Такую информацию, по данным Центра, подтвердил сдавшийся в плен Движению сопротивления один из российских солдат. По его словам, он не излечился от наркозависимости и продолжал употреблять наркотики, уже находясь в рядах действующих захватчиков в Запорожской области.

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«Как свидетельствует мужчина, наркотики он взял с собой как лекарство. Мобилизовался в ряды ВС РФ из-за угрозы предстать перед судом. Его задержали за управление автомобилем без документов. Для того чтобы не пойти под суд, мужчине предложили поехать в Украину», — рассказывает ЦНС.

В целом стратегия России по мобилизации практикует привлечение наркозависимых и криминалитета. При этом Центр национального сопротивления уточняет, что воюют мобилизованные не только в частных военных компаниях, но и в регулярных войсках.