Россия после новой мобилизации может возобновить «большое наступление» — The Times 16 января, 02:05 Мобилизированные россияне сами называют себя «пушечным мясом» (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Кремль может официально объявить о второй волне мобилизации. Новое полномасштабное наступление может произойти в апреле, пишет The Times со ссылкой на западную разведку.

Российский диктатор Владимир Путин может заявить о мобилизации в ближайшее время.



«Если решение будет принято в течение нескольких недель, то к апрелю, когда зимняя грязь в Украине достаточно высохнет для большого наступления, можно будет научить и отправить на фронт до 500 тысяч дополнительных россиян», — рассказали журналисты.

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Западные разведчики считают, что в военкоматах страны-агрессорки уже идет серьезная подготовка к мобилизации. Российские власти провели частный опрос, чтобы установить настроения общества.

"Простые россияне переживают из-за войны, но они также не желают мириться с поражением", - пишет The Times.