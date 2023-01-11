Приказ ФСБ. В России ограничили выезд из страны военнообязанным — ГУР 11 января, 10:26 Меры касаются также лиц, ограниченно пригодных к службе (Фото:ГУР)

По данным украинской разведки, кремлевский режим ограничили с 9 января выезд из РФ военнообязанным гражданам, в том числе ограниченно пригодным к службе.

Об этом в среду, 11 января, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Согласно его данным, соответствующий приказ ФСБ уже направила во все пограничные управления России.

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«С 9 января 2023 г. с 00 часов 00 минут пограничным управлением ФСБ России обеспечить ограничение выезда за пределы территории РФ граждан, имеющих вывод о готовности к военной службе из категорий „А“, „Б“ и „В“», говорится в документе.

В ГУР также отметили, что главный акцент во время новой волны мобилизации в РФ будет делаться не на качестве резервистов, а на количестве людей и техники.

«На экипировку и первичную подготовку пополнения уйдет около двух месяцев», — добавили в разведке.