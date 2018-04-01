В России горит деревообрабатывающий завод

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Пожар на деревообрабатывающем заводе
Пресс-служба МЧС Ленинградской области

Пожар на деревообрабатывающем заводе

Утром 1 апреля возле деревни Чудцы Ленинградской области загорелся крупнейший в России деревообрабатывающий завод, сообщает МЧС области.

Пожар возник на складе предприятия ММ-Ефимовский, которое принадлежит австрийской компании Mayr-Melnhof Holz. На складе хранилась готовая продукция.

Горит 2 тысячи квадратных метров. МЧС повысило уровень сложности пожара до третьего, сообщает ТАСС. Всех, кто находился на территории предприятия, своевременно эвакуировали.

Напомним, при пожаре в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово 25 марта, по официальным данным, погибли 64 человека, большинство из которых – дети. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку.

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