18 октября 2018, четверг

В России арестовали еще двух "крымских чиновников"

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Фигуранты обвиняются в получении взяток
Фото: Pixabay

Фигуранты обвиняются в получении взяток

В четверг, 18 сентября, суд Москвы арестовал двух бывших представителей оккупационных властей Крыма по делу так называемого "крымского вице-премьера" Виталия Нахлупина.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Басманного суда, под стражу взяли "экс-заместителя министра транспорта" Валентина Дукорского и "бывшего первого заместителя председателя комитета конкурентной политики" Ярослава Сливку. Самого Нахлупина арестовали до 16 декабря.

По данным российского следствия, "крымские чиновники" подозреваются в систематическом получении взяток с использованием служебного положения. Им предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 (Получение взятки в особо крупном размере) УК РФ.

Адвокат Дукорского уточнил, что фигуранты дела обвиняются в получении взяток на 5 млн рублей.

Напомним, что 17 октября российские силовики задержали в Москве так называемого "вице-премьера" оккупированного РФ Крыма Виталия Нахлупина.

Прокуратура АР Крыма намерена добиться его экстрадиции в Украину в рамках уголовного дела о государственной измене.

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