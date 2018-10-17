Силовики задержали в Москве фейкового "вице-премьера Крыма" - СМИ

В среду, 17 октября, российские силовики задержали в Москве так называемого "вице-премьера" оккупированного РФ Крыма Виталия Нахлупина, передает РБК со ссылкой на сразу два осведомленных источника.
Как сообщается, в "администрации" ставленника Кремля Сергея Аксенова он занимался бюджетно-финансовой и налоговой политикой.
Кроме того, Нахлупин курировал дорожное строительство, а также отвечал за реализацию федеральной целевой программы
По имеющимся данным, его задержание связано с махинациями во время тендеров.
Других подробностей пока нет.
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