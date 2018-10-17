Силовики задержали в Москве фейкового "вице-премьера Крыма" - СМИ

Задержание Нахлупина связывают с махинациями во время тендеров на дорожное строительство

В среду, 17 октября, российские силовики задержали в Москве так называемого "вице-премьера" оккупированного РФ Крыма Виталия Нахлупина, передает РБК со ссылкой на сразу два осведомленных источника.

Как сообщается, в "администрации" ставленника Кремля Сергея Аксенова он занимался бюджетно-финансовой и налоговой политикой.

Кроме того, Нахлупин курировал дорожное строительство, а также отвечал за реализацию федеральной целевой программы

По имеющимся данным, его задержание связано с махинациями во время тендеров.

Других подробностей пока нет.