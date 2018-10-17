Украина потребует от РФ экстрадиции "вице-премьера Крыма" Нахлупина

Прокуратура АР Крым подготовит материалы для экстрадиции так называемого "вице-премьера" оккупированного РФ Крыма Виталия Нахлупина, которого задержали 17 октября в Москве.
"Прокуратурой АР Крым будут приниматься меры с целью обращения в компетентные органы Российской Федерации об аресте и последующей экстрадиции Нахлупина В.Г. в Украину для привлечения к ответственности за государственную измену", - заявили в ведомстве.
В отношении бывшего депутата Верховной Рады Крыма Нахлупина было осуществлено заочное досудебное расследование по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена). В конце 2016 года обвинительный акт был передан в суд.
Его обвиняют в содействии оккупации Крыма, в частности при его непосредственном участии была принята так называемая "конституция Республики Крым" и ряд постановлений по аннексии полуострова.
Кроме того, Нахлупин в марте 2014 года через официальный сайт Верховного Совета Крыма призвал крымчан принять активное участие в незаконном референдуме и проголосовать за так называемое "включение" полуострова в РФ.
После аннексии Крыма он принял участие в незаконно организованных выборах в "государственный совет Республики Крым" от политической партии Единая Россия.
Напомним, что 17 октября российские силовики задержали в Москве так называемого "вице-премьера" оккупированного РФ Крыма Виталия Нахлупина. По имеющимся данным, его задержание связано с махинациями во время проведения тендеров.
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