17 октября 2018, среда

Украина потребует от РФ экстрадиции "вице-премьера Крыма" Нахлупина

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Виталия Нахлупина обвиняют в госизмене

Виталия Нахлупина обвиняют в госизмене

Прокуратура АР Крым подготовит материалы для экстрадиции так называемого "вице-премьера" оккупированного РФ Крыма Виталия Нахлупина, которого задержали 17 октября в Москве.

"Прокуратурой АР Крым будут приниматься меры с целью обращения в компетентные органы Российской Федерации об аресте и последующей экстрадиции Нахлупина В.Г. в Украину для привлечения к ответственности за государственную измену", - заявили в ведомстве.

В отношении бывшего депутата Верховной Рады Крыма Нахлупина было осуществлено заочное досудебное расследование по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена). В конце 2016 года обвинительный акт был передан в суд.

Его обвиняют в содействии оккупации Крыма, в частности при его непосредственном участии была принята так называемая "конституция Республики Крым" и ряд постановлений по аннексии полуострова.

Кроме того, Нахлупин в марте 2014 года через официальный сайт Верховного Совета Крыма призвал крымчан принять активное участие в незаконном референдуме и проголосовать за так называемое "включение" полуострова в РФ.

После аннексии Крыма он принял участие в незаконно организованных выборах в "государственный совет Республики Крым" от политической партии Единая Россия.

Напомним, что 17 октября российские силовики задержали в Москве так называемого "вице-премьера" оккупированного РФ Крыма Виталия Нахлупина. По имеющимся данным, его задержание связано с махинациями во время проведения тендеров.

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